Оля Цибульская объявила войну Никите Добрынину

Телеведущая и певица Оля Цибульская, ответившая своим критикам скандальным клипом, объявила войну коллеге Никите Добрынину. Сыр-бор разгорелся из-за того, что экс-«Холостяк» сообщил в сториз, что едет на съемки своего шоу выходного дня. Олю Цибульскую это задело, поскольку она является ведущей этого самого шоу.

Она назвала Никиту «самовлюбленным, самоуверенным ведущим». Она посоветовала ему поберечься и ждать мести.

В студии Оля устроила Никите троллинг, подкалывала его и задевала.

«Цибульская устроила скандал: меня не приглашают в кадр, отказываются одевать. Устроила войну», — жаловался Добрынин.

В ответ Оля скрутила ему фигуру из трех пальцев.

Ранее Оля Цибульская в откровенном интервью рассказала о романе с участником «Танці з зірками».

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