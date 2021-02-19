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Шоу-бизнес

«Нам пора расстаться»: Седокова заинтриговала разговорами о разрыве

16:24 19 февраля 2021
Анна Седокова

Певица Анна Седокова, рассказавшая ранее, как «похоронила себя, как артиста», заинтриговала поклонников разговорами о возможном разрыве с любимым. Она опубликовала в Instagram пост, задав вопрос: «У вас было такое чувство, что все. Нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?».

Публикацию Анна сопроводил видео корзины с цветами на снегу.

Обеспокоенные подписчики заподозрили, что в новой семье Седоковой возникли проблемы. Спрашивают, неужели она решила расстаться с мужем Янисом Тиммой.

Ранее Седокова жаловалась, что социальные сети разрушают ее жизнь. Она пообещала меньше рассказывать о личном и не публиковать фото детей. Это произошло после того, как хейтеры раскритиковали ее старшую дочь Алину.

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