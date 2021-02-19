«Такая безумная легкость»: Квиткова поделилась ощущениями от беременности

Избранница «холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась своей эйфорией от беременности (в настоящее время она — на третьем месяце).

В своем Instagram модель призналась, что с каждым днем ее накрывает невероятное чувство и безумная легкость, когда улыбка не сходит с лица, а вдохновение льется через край.

Более того, она отметила, что чувствует, как ее сын растёт по минутам и даёт знаки своим родителям, что он их слышит и «тоже ждёт встречи».

«Наслаждайтесь каждым моментом, такие ощущения неповторимые», «Будьте в этом настроении всегда», «Счастье любит тишину», — отозвались фолловеры модели.

Напомним, будущий папа, узнав о беременности молодой супруги, расплакался от счастья.

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