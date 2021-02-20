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Шоу-бизнес

Мама будет красивой: Лиза Галкина сделала Примадонне шикарную прическу

8:05 20 февраля 2021
Лиза Галкина

Несмотря на неудовольствие хейтеров, Лиза Галкина действительно растет действительно развитым не по годам ребенком. Девочка демонстрирует интерес практически к любому развивающему занятию, а также пытается помогать маме по дому.

На днях Лиза решила показать, каким талантливым стилистом она была бы, если бы вдруг захотела бы им стать.

Дочь Примадонны заботливо усадила маму на стул и предложила сотворить ей красоту на волосах.

«Мам, давай я сделаю прическу? Можно?» — спросила Лиза у Аллы Борисовны.

«Хорошо!» — согласилась Примадонна.

Пока Лиза занималась разбором прядей, на всем происходящим с особым трепетом наблюдал Гарри. В какой-то момент мальчик заинтересовался занятием сестры и поспешил уточнить, что именно здесь происходит. Вторым наблюдателем в кадре стала собака породы померанский шпиц.

Забота Лизы о своей маме не оставила равнодушными фанов звездного семейства.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят 10-летие совместной жизни. В 2013 году у них родились двойняшки Лиза и Гарри. В прошлом году звездные дети уже стали первоклассниками. Кроме того, они успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки.

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