«Хочу вскочить в этот поезд»: муж Ольги Сумской рассказал, почему решился участвовать в «Голосі країни»

Муж Ольги Сумской Виталий Борисюк участвовал в специальном выпуске шоу «Голос країни», посвященном мировым хитам о любви. Талантливый актер и в следующих эфирах будет продолжать борьбу вместе с начинающими исполнителями.

В интервью «КП в Украине» Виталий рассказал, что не считает себя человеком, который «отбирает шанс» у молодых участников.

По его мнению, у молодых впереди еще целый жизненный путь, они еще сто раз могут поучаствовать в конкурсах, найти продюсера.

«Я же все-таки хочу вскочить в этот поезд. Показать свое творчество, свое видение мира, своим голосом и своей музыкой подарить людям радость», — рассказал артист.

Борисюк считает шоу не конкурсом, а «музыкальной ярмаркой или калейдоскопом», где каждый зритель выбирает исполнителя по душе.

А ему хочется попробовать себя в новом образе, подключив свой музыкальный ресурс.

«Я думаю, что шоу — это прекрасная возможность вообще заявить о своем творчестве, своей личности, видении мира через музыку», — добавил артист.

Негативные комментарии зрителей, которые возмущались участием в проекте известных личностей Борисюка не задели. Он не считает, что нарушил условия состязания. На шоу пошел, чтобы расширить круг почитателей творчества, чтобы дарить радость людям и что-то еще доказать себе.

Напомним, Виталию Борисюку 57 лет. Заслуженный артист Украины. Сыграл более 20 ролей в кино и сериалах. С 1988 года — актер Киевского Национального театра русской драмы имени Леси Украинки. Женат на актрисе Ольге Сумской, есть дочь Анна.

В День святого Валентина известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram фото с мужем Виталием Борисюком. В посте артистка рассказала, с чего началась их история любви.

Фото ivona.bigmir.net/

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