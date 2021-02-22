Будет апрельская модель: Даша Хлыстун призналась, когда родит

Участница 10 сезона шоу «Холостяк», модель Дарья Хлыстун, которая вышла замуж за Максима Михайлюка, предположительно станет мамой в апреле. Об этом она написала в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Комментарий она оставила под фото с любимым мужчиной, на котором она тесно прижимается к нему животом. Снимок девушка назвала своим любимым.

«Исходя из чаще задаваемых вопросов, подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок, ведь мне то уже рожать скоро. Пузожителю почти 32 недели», — написала Дарья, сообщив также, что роды будут партнерскими.

«Будет апрельская модель», — написала одна из фолловеров Даши под постом.

Напомним, пара связала себя узами брака в начале февраля. Пол ребенка пара не разглашает.

Беременна и избранница «холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова — в настоящее время она — на третьем месяце.

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