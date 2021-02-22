Репяхова призналась, что подарит Павлику сына

Виктор Павлик и его молодая супруга Катерина Репяхова рассекретили пол будущего ребенка, обставив процесс очень романтично.

Так, из роддома, где малыш должен появиться на свет, пара привезла большую коробку «с намеком». Открыть ее Виктор и Катерина решились только на второй день.

«За полчаса до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый̆ волнительный̆ момент в моей̆ жизни», — рассказала будущая мама.

Виктор же заявил — хотел бы, чтобы его с Катериной первенец был мальчиком — продолжателем рода.

В итоге его мечта сбылась — когда супруги открыли коробку, оттуда полетели голубые и синие шарики.

Стоит отметить, что имя ребенку уже готово.



18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter