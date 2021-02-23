Катерина Кухар превратилась в Майкла Джексона
Именитая украинская балерина Екатерина Кухар станет участником «Липсинк баттла», как и продюсер Алексей Потапенко, — она «примерила» на себя образ Майкла Джексона.
В сториз в Instagram она выложила короткий ролик, показавший ее мгновенное преображение в популярного американского певца и актера.
Кстати, образ Майкла Джексона выбрал и другой участник «Липсника» — главный герой 6 сезона шоу «Холостяк» Иракли Макацария.
Ранее об участии #lipsyncbattle_challenge рассказала комическая актриса Елена Кравец, некогда сделавшая пародию на телеледущую Оксану Марченко, недавно заявившую о начале своей политической карьеры. Кравец в «Липснике» представит известную певицу Тину Тернер.
Фото со странички Катерины Кухар в социальных сетях.163
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