Песня на украинском языке собрала рекордное количество просмотров на YouTube

Клип группы KAZKA «Плакала», собравший множество наград в Украине и ставший популярным далеко за ее пределами, собрал рекордное количество просмотров на YouTube. С 25 сентября 2018 года его посмотрели более 360 миллионов раз. Это рекорд для украинского коллектива — впервые песня на украинском языке за такое время набрала столько просмотров.

Также «Плакала» занимала десятое место в мировом топе Shazam, удерживала лидерские позиции в чартах Болгарии, Молдовы, Беларуси, Литвы, России.

С тех пор KAZKA выпустила несколько новых песен, однако перебить популярность «Плакала» так и не удалось.

Недавно с песней «Плакала» на шоу «Голос країни» выступила внучка Виктора Ющенко Доминика. Однако ей не удалось развернуть кресла звездных тренеров.

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