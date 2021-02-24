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Шоу-бизнес

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

15:06 24 февраля 2021
Людмила Порывай

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай, недавно отметившая свое 75-летие и поразившая своим внешним видом, устроила танцы. Правда, в этот раз без особого макияжа и шикарного «прикида».

Людмила Порывай выложила в Instagram видео со своим танцем — она отплясывает под музыку в красных брюках с блестящими лампасами, в полосатом свитшоте и в маске.

«Движение — это жизнь! Танцуем и поднимаем настроение!» — написала в комментарии мама Наташи Королевой.

Напомним, что к своему 75-летию Людмила Порывай покрасила волосы в красный цвет, позировала в легком розовом платье с открытыми плечами и в короне. Ее образ одобрили далеко не все фолловеры.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, а также за участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото со странички Людмилы Порывай в соцсетях.

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