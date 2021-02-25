Кардинально сменивший образ Скрипка превратил легендарную песню «Два кольори» в рок-балладу
Рокер Олег Скрипка, удививший сменой имиджа, превратил легендарную песню «Два кольори» в рок-балладу. Он перевел ее на английский язык и снял футуристический клип «TWO COLORS».
Режиссером выступила Елена Винярская, создав неожиданный видеоряд.
«Легендарный украинский песенник Дмитрий Павлычко еще в прошлом веке написал строчки „Червоне — то любов, а чорне — то журба“, в которых заложен украинский этнокод. В клипе „TWO COLORS“ авторы показывают, что женщина — бесконечный источник вдохновения и процветания», — говорит Олег Скрипка.
Кстати, музыкант родился в год создания «Двох кольорів».
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