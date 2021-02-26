27.81 / 28.00 33.63 / 34.03
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына от Джанабаевой

14:13 26 февраля 2021
Валерий Меладзе

Певец Валерий Меладзе, который долгое время жил на две семьи, впервые показал старшего сына от Альбины Джанабаевой. Константину исполнилось 17 лет. Певица, работавшая тогда бэк-вокалисткой у Меладзе, скрывала имя отца своего ребенка. Валерий играл роль добропорядочного семьянина, с женой Ириной воспитывал дочерей.

В день рождения Кости звездный отец поделился фото с ним.

«Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!» — подписал фотографию Валерий.

Ранее артист рассказывал, что сын интересуется технологиями и совершенно далек от мира музыки: «Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!».

Фото с сыном также опубликовала и 41-летняя Альбина.

Напомним, Валерий Меладзе расстался с женой Ириной в 2012 году, а в 2014 году оформил брак с Альбиной Джанабаевой. В этом же году она родила артисту второго сына — Луку.

Как ранее рассказывала Ирина Меладзе, она и не догадывалась, с кем крутит роман ее муж.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась Ирина.

Ранее Альбина Джанабаева показала свою фигуру в купальнике.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Оля Полякова

«Пишут, что я страшная без макияжа»: Оля Полякова прикрикнула на критиков

олег винник

Выбившего зубы Олегу Виннику мужчину посадили в тюрьму

Фрагмент предвыборной агитации

Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер