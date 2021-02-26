Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына от Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе, который долгое время жил на две семьи, впервые показал старшего сына от Альбины Джанабаевой. Константину исполнилось 17 лет. Певица, работавшая тогда бэк-вокалисткой у Меладзе, скрывала имя отца своего ребенка. Валерий играл роль добропорядочного семьянина, с женой Ириной воспитывал дочерей.

В день рождения Кости звездный отец поделился фото с ним.

«Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился!» — подписал фотографию Валерий.

Ранее артист рассказывал, что сын интересуется технологиями и совершенно далек от мира музыки: «Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!».

Фото с сыном также опубликовала и 41-летняя Альбина.

Напомним, Валерий Меладзе расстался с женой Ириной в 2012 году, а в 2014 году оформил брак с Альбиной Джанабаевой. В этом же году она родила артисту второго сына — Луку.

Как ранее рассказывала Ирина Меладзе, она и не догадывалась, с кем крутит роман ее муж.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — делилась Ирина.

Ранее Альбина Джанабаева показала свою фигуру в купальнике.

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