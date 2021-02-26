«Бывший — дурак. Такую женщину потерял»: образ Ани Лорак впечатлил в новом клипе — даже экс-мужа припомнили

Певица Ани Лорак, недавно обновившая прическу, представила премьеру клипа «Наполовину». Работа опубликована в YouTube.

Песня «Наполовину» вышла не только в виде клипа — на музыкальных платформах размещен одноименный сингл певицы.

Ролик стремительно набирает просмотры и лайки. К нему уже оставлены сотни комментариев. Поклонники пребывают в восторге: «Клип просто в самое сердце. Спасибо вам за ваше творчество!», «Мы так давно ждали лирическую песню», «Не могу слушать эту песню без слез. Каждая строчечка откликается», «Какая сильная песня. Клип вышел нежным, эмоциональным, чувственным».

Особенно выделяется комментарий по поводу сюжета ролика: «Бывший — дурак, что ли. Такую женщину потерял».

Напомним, информацией о чем-то необыкновенном Ани Лорак уже два месяца интриговала поклонников.

Фото: скриншот видео

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