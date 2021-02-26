Ани Лорак в новом клипе сравнили с подопечной Монатика

Ани Лорак, удивившую неожиданным образом в новом клие «Наполовину», сравнили с молодой подопечной Дмитрия Монатика Лидой Ли. Девушка покоряет шоу-бизнес в образе роковой сексуальной брюнетки, с коротким каре и челкой.

В Instagram «Зіркового шляху» сравнили образы певиц и предложили определить, кому такая прическа идет больше.

Напомним, «Наполовину» — это первая видеоработа Ани Лорак в 2021 году. В клипе певица спела о личном — непростом любовном треугольнике.

«История очень близка мне. Строки „Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний“ глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике», — прокомментировала Ани Лорак.

Клип снимали в Киеве, режиссером стала Катя Царик, с которой певица дружит и сотрудничает давно.

Ранее свой новый клип «Скандал» презентовала Тина Кароль.

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