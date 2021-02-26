«Боже, какая хорошенькая!»: видео с 7-летней Региной Тодоренко впечатлило сеть

Телеведущая Регина Тодоренко, которую недавно раскритиковали за «нежно-розовый образ», опубликовала в своем Instagram-аккаунте детское видео.

В ролике из семейного архива Тодоренко бойко рассказывает обо всем, что видит вокруг. Вероятно, какой-то праздник. Семья и гости собрались за столом. Люди общаются друг с другом. В кадре, в основном, Регина.

Тодоренко пишет, что определилась с профессией в 7 лет и это видно из съемки. Она хотела стать туристическим гидом. Детскую мечту ей удалось воплотить в жизнь.

Ведущая благодарна своим родителям, которые всегда давали ей право выбора. Девушка в трудных ситуациях старалась находить решение, а если это было невозможно, не унывать, фокусироваться на том, что поднимает ей настроение.

Фолловеры Тодоренко, посмотрев ролик, нашли Регину очень хорошенькой и почти не изменившейся.

Напомним, Регина Тодоренко вошла в команду жюри российской версии шоу «Маска». С первых же выпусков программы ведущей пришлось выслушивать недовольные комментарии зрителей программы.

Фото Instagram/reginatodorenko

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