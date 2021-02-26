Украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно сделавшее интимное признание по поводу британского актера Роберт Паттисо, поразила подписчиков новой прической. Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Сегодня пробовалась на роль жены Чубакки: „Звездные войны 2021“. Как думаете, меня возьмут? Или снова Полякову?» — написала Леся Никитюк и продемонстрировала взлохмаченные волосы.

«Классная», «Боги… Вот это прическа. Бомба», «Чубакка оценит такую невестку», — написали в комментариях.

Напоминаем, Чубакка — это персонаж «Звездных войн». Он — представитель волосатых двуногих гуманоидов из племени вуки. Известен как талантливый пилот и механик космического корабля «Тысячелетний сокол»,

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала, какую комнату она оформила для своего домашнего питомца.

Фото из Instagram Леси Никитюки из Википедии

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