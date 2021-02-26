Кожа покрылась гнойными волдырями: Асмус рассказала, как на съемках ее заразили клещами

Российская актриса Кристина Асмус продолжает знакомить своих подписчиков в некоторыми малоизвестными моментами своей биографии. В этот раз она поведала жуткую историю, как 11 лет назад ее заразили клещами.

По словам актрисы, все произошло на съемках. Заражение произошло через общие кисти для грима.

«У меня были жуткие гнойные волдыри на коже. Проекты слетали один за одним, а люди на улице сочувственно поглядывали… Днем я училась и снималась в „Интернах“ и „Золушке“ с килограммами грима на лице, а по ночам ревела», — пишет актриса.

Она отмечает, что целый год жила в тяжелой депрессии. Лечилась. Обследовалась в нескольких городах и самых дорогих клиниках. Все гонорары тратила на процедуры и косметику. Как оказалось помог «Хлоргексидин», после которого все нормализовалось.

Поклонники посочувствовали своей любимице.

Напомним, недавно актриса Кристина Асмус призналась, что иногда спит с любимыми собаками. Она похвалилась фото своего любимца.

Фото Instagram/asmuskristina

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