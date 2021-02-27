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Шоу-бизнес

«Мое сердце принадлежит ему»: Леся Никитюк призналась, с кем хотела бы сходить на свидание

9:08 27 февраля 2021
Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк в одной из телепередач рассказала, что хотела бы пойти на свидание с актером и шоуменом Костей Трембовецким.

По словам Леси, история о свидании с юмористом пошла еще со времен «Хто зверху?» Даже есть хэштег #КостяіЛеся.

Сам же Трембовецкий признался, что его может привлечь девушка умнее его самого. Он считает ум самым сексуальным, что есть в людях.

Косте Трембовецкому 27 лет. Он пишет сценарии к популярным сериалам, ведет юмористическую программу на ТВ. Был женат, но пара рассталась. Есть сын Милан.

У Леси Никитюк был неудачный опыт отношений. Она даже собиралась замуж, но объявленная свадьба быстро расстроилась.

Ранее Никитюк рассказала о своем отношении к британскому актеру Роберту Дугласу Томасу Паттинсону. Паттинсон известен по роли вампира Эдварда Каллена в киноадаптации мирового бестселлера «Сумерки». Кроме того, он появился также в роли Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и кубок огня».

Фото Instagram/lesia_nikituk, novy.tv/

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