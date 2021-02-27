Дуэйн Джонсон показал свою голую ягодицу с воткнутыми в нее иголками

Самый высокооплачиваемый в мире актер и бывший рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, который ранее заявил о готовности баллотироваться в президенты США, поделился в Instagram своими фотографиями с сеанса аккупунктуры.

На одном из фото лежащий ничком с припущенными штанами 48-летний актер показал демонстрирует обнаженную ягодицу с воткнутыми в нее иглами. Дуэйн, который ежедневно интенсивно тренируется, качая мышцы, рассказал, что таким образом пытается устранить последствия многочисленных травм, полученных в прошлом — в их числе разрывы мышц и сухожилий, грыжи и повреждения коленей. Он озаглавил свой пост: «Это ежедневное напоминание о том, что у нас только одно тело, и мы должны о нем заботиться».

«Хотя я выгляжу как раненый, потерявший сознание пьяный буйвол, лежащий лицом вниз в прериях, не могу передать, насколько я благодарен за эти спокойные моменты исцеления», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дуэйн Джонсон поделился трогательным фото с дочкой — но фанатов отвлекли его ноги.

Фото Instagram

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