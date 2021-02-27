Стал считать предателем: Отар Кушанашвили рассказал, почему был шокирован некрасивым поступком Леонида Агутина

Скандально известный 50-летний журналист Отар Кушанашвили, внесенный в базу сайта «Миротворец», решил объясниться почему был шокирован поведением своего бывшего лучшего друга Леонида Агутина.

По мнению шоумена, певец совершил настоящее предательство, публично обругав Отара Шалвовича матом.

Это произошло летом прошлого года, когда многие артисты жаловались на безденежье из-за пандемии, рассказал телеведущий в эфире одного из российских телеканалов.

Как вспоминает Кушанашвили, он безо всяких задних мыслей похвалил своего товарища Леонида Агутина, от которого никаких жалоб не было. По словам шоумена, супруг Анжелики Варум никогда не стал бы жаловаться на нищету, поскольку живет припеваючи.

В ответ певец, посчитав, что Кушанашвили ищет способа получить похвалу и, очевидно, денег, обложил его трехэтажным матом.

«Человек, которого я хвалил на каждом шагу, пишет мне тираду, зная мои номера телефонов: „Да ты *****! Мне не на что хлеб купить домой!“ Я был потрясен! Я исходил из побуждения, чтобы он вознесся над страждущими людьми, потому что он артист. А артист, как меня учил Айзеншпис, не имеет права жаловаться на жизнь!», — сказал Кушанашвили.

Журналист отметил, что ему до сих пор трудно отойти после случившегося. Кушанашвили утверждает, что Агутин прилюдно похоронил их дружбу, после чего, несмотря на сказанное, «взял маленький тайм-аут и улетел в Майами, чтобы сыграть партию в большой теннис». Отар Шалвович клянется, что теперь он «не слезет с Агутина до конца дней», добиваясь извинений.

В ходе интервью Кушанашвили сделал еще несколько сенсационных признаний: к примеру, сообщил о рождении сына.

Напомним, для Леонида Агутина начало года не задалось — в похмельном состоянии он нахамил поклоннице.

Фото StarHit

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