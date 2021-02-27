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Шоу-бизнес

«Собралась замуж»: Надежда Бабкина рассказала о романе с молодым мужчиной

22:04 27 февраля 2021
Надежда Бабкина

Сменившая недавно имидж 70-летняя артистка Надежда Бабкина на презентации своей автобиографической книги «Модная, народная» рассказала о трогательном романе с мужчиной.

Так как рассказ был связан с книгой, то и история относилась к прежним временам, когда Бабкина жила еще в Астрахани.

«Я встречалась с одним парнем пять лет. Уже собралась за него замуж, но в последний момент все расстроилось», — приводит ее слова портал «7 дней».

Спустя время Бабкина выяснила, что ее ухажер переехал в Москву, поселился неподалеку от нее и втайне радовался ее успехам. Об этом сама артистка узнала от дочери того мужчины после того, как та подошла к ней на улице.

В свою очередь, присутствовавший на презентации историк моды Александр Васильев призвал всех присутствующих учиться у Бабкиной мудрости.

Напомним, ранее Бабкина призналась, что ее нынешний возлюбленный, 40-летний Евгений Горшечков, более известный как Женя Гор, несколько раз делал ей предложение руки и сердца.


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