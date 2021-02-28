«Не терпите унижения и не сдавайтесь»: Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина

Родившаяся в Украине певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» из-за ролика о ее личной жизни. Причиной Анна назвала «предвзятые рассуждения» журналистов, которые готовили видео, пишет 7 days. .

Галкин в ответ на претензии Седоковой парировал, что в видео нет ничего, что могло бы выставить артистку в негативном свете. Певица же решила придерживаться своего мнения, заявив, что после появления в сети сюжета многие подписчики ее страниц начали критиковать ее за большое количество романов.

Кроме того, журналисты заявили, что она «выстрадала» брак с молодым мужем.

«Мой муж никогда не критиковал меня за откровенные снимки для журналов и детей от разных мужчин. Ни о каких страданиях не шло речи. Все это было показано в одностороннем свете. Судя по всему, так моя жизнь выглядела интереснее», — рассказала Седокова.

После этого певица заявила, что уходит из студии, так как не хочет принимать участие в шоу такого формата. Максим Галкин постарался остановить ее, предложив посмотреть видео с родственниками ее супруга. Седокова в ответ призвала девушек перестать «терпеть унижения» и не сдаваться, после чего на глазах у зрителей вышла из съемочного павильона. Шоу продолжилось уже без артистки.

Напомним, на днях Анна шокировала поклонников заявлением о том, что им с любимым нужно расстаться.

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