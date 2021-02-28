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Шоу-бизнес

«Гарик, без соплей»: звезда сериала «Крепостная» трогательно поздравила Харламова с 40-летием

21:08 28 февраля 2021
Гарик Харламов

Актриса Екатерина Ковальчук, создавшая образ «Крепостной» Кати Вербицкой в одноименном телесериале, трогательно поздравила юмориста Гарика Харламова с днем рождения, чем сначала озадачила публику.

Дело в том, что долгое время на официальном сайте Гарика Харламова было указано, что он родился 29 февраля. Однако внезапно бывший муж Кристины Асмус опроверг эту информацию, сообщив, что появился на свет днем раньше.

Поэтому сегодня, 28 февраля, артист отмечает не обычный день рождения, а юбилей. Ему исполнилось 40 лет.

И поздравление партнерши по сериалу «Гусар» Катерины Ковальчук было как нельзя кстати.

Как известно, после развода с Кристиной Асмус Харламову приписывали роман с актрисой, однако слухи не подтвердились. Поэтому в своем поздравлении Катерина лишний раз подчеркнула, что относится к юмористу только как к более опытному коллеге.

«Как ты там меня учил? Поняла. Без соплей. Вздрогнули. С днем твоего рождения, лучший кинопапа и вообще лучший человек», — написала Ковальчук в Instagram.

Также звезда показала забавный ролик, в котором именинник исполняет песню на съемочной площадке.

«Я не знаю более поющего человека. Правда, не знаю», — заверила она.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям.

«Самый веселый и позитивный артист! Наилучшие пожелания»; «Работать с таким весельчаком одно удовольствие, наверное. С праздником, Гарик», — пишут фолловеры.

Напомним, в середине января Харламову сделали предложение руки и сердца — таким поступком эпатировала певица Милена Дейнега.

Фото СтарХит

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