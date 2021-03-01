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Шоу-бизнес

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

8:41 1 марта 2021
Руслан Евдокименко

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко, работающий в команде звездной матери, поздравил фолловеров в Instagram с наступлением весны. Иллюстрацией к посту стало фото, сделанное в минувшем году.

«Ну что, зиму пережили! Идем дальше!», — написал Руслан, который по такому случаю «вооружился» солнцезащитными очками и одел стильный блайзер.

Подписчики, конечно, поздравили его в ответ, а одна из них при этом вспомнила о своей бабушке.

«Как очень давно говорила моя бабушка — пережили зиму, значит, будет все хорошо», — написала она.

А некто с ником ra_isa4548 призвала не спешить радоваться.

«Руслан, не спеши, еще закружит, но… в чем-то твоя правда», — гласит ее комментарий.

Напомним, на прошлой неделе Евдокименко показал свое любимое фото с отцом, который скончался в 2002 году от третьего инсульта.

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