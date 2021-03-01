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Шоу-бизнес

«Что с вашим мозгом?!» Алексей Панин дал бой атаковавшим его фото подписчикам

9:04 1 марта 2021
Алексей Панин с дочерью

Переехавший в Испанию российский актер Алексей Панин, который не скрывает своей бисексуальности, призвал фолловеров в Instagram жить здесь и сейчас. Свои советы эпатажный актер проиллюстрировал «голым» фото на горячем пляже.

Согласно его наблюдениям, многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц — праздника, весь год — лета, и всю жизнь — счастья, вместо того, чтобы радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением.

«Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту», — написал Панин.

Подписчики отрегировали на призывы (и фото) неоднозначно, посоветовав подумать о дочери Анне, живущей с актером. Некоторые из комментариев задели актера, и он ответил прямым оскорблением.

Другому же фолловеру Панин ответил отказом на призыв «привести свое тело в порядок», отметив, что нравится себе и таким.

Отметим, что Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор, а также причастный к посягательству на территориальную целостность Украины и сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым.

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