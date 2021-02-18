«Мы — извращенцы, и нам это нравится»: Панин поразил откровениями о сексуальной жизни

Оскандалившийся пьяными выходками Алексей Панин, мать которого недавно умерла от коронавируса, шокировал откровениями о личной жизни. Он дал интервью для проекта «Алена, Блин!». На встречу актер явился изрядно помятым, и «заправившись» алкоголем. Говорил о том, почему уехал из России в Испанию, о воспитании дочери Нюси, которую отобрал у матери, алкоголизме и новом браке. Но большую часть посвятил своему образу жизни: он открыто называет себя бисексуалом, не скрывает увлечение свингерством и не стесняется называть имена известных любовниц.

«С бывшей женой Люсей мы давно и открыто сказали, что мы — свингеры, мы — тематические люди», — сказал Панин.

В Испании он живет в небольшом городке на берегу моря вместе с дочерью. 43-летний актер, что с нынешней женой Евой его связывает только штамп в паспорте и секс. Он ведет свободную жизнь, а жизнь с одним человеком называет скучной и неинтересной. Панин считает, что это в России ему «вбивали в голову неправильные представления о сексе».

«Мы — извращенцы. И нам это нравится… Секс вдвоем — это извращение. Я хожу на нудистский пляж в Испании, беру карандаши, рисую и медитирую голый», — делится Панин.

Актер сейчас не снимается в кино. Говорит, что все, что ему предлагают — это го*но. Поэтому он готов даже собирать мандарины.

Панин не считает себя алкоголиком. При этом спокойно каждый день выпивает бутылку вина. И в таком состоянии спокойно садится за руль.

«Там это нормально. Это не алкоголизм. Алкоголик — этой мой папа, который умер на улице, под забором. Напился и умер. Но это не его вина, это — стечение жизненных обстоятельств. У меня нет с этим проблемы. Я пью в России, приехал — и понеслась. А в Испании — нет. Каждый день пью, но не напиваюсь», — рассуждал Панин.

Пока Панин был в Испании, его мать в России умирала от коронавируса. Актер не успел с ней проститься.

Актер не оставляет свои скандальные выходки, станцевал «Смуглянку» перед Рейхстагом.

Напомним, Алексей Панин внесен в базу «Миротворца». За несанкционированное посещение Крыма ему запрещен въезд в Украину.

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