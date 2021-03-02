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Шоу-бизнес

До мурашек: Александр Пономарев с DZIDZIO, Пивоваровым и ALEKSEEV поразили мощным исполнением

11:17 2 марта 2021
DZIDZIO, ALEKSEEV, Александр Пономарев и Артем Пивоваров в студии

Народный артист Александр Пономарев, который скрывался под образом Льва в шоу «Маска», вместе с коллегами DZIDZIO, Артемом Пивоваровым и ALEKSEEV поразили мощным живым исполнением в сопровождении оркестра песни «Чому». Лирическую композицию артисты посвятили приходу весны. Видео Пономарев опубликовал на своем канале в YouTube.

Композиция стремительно набирает просмотры и вызывает эмоциональные комментарии. Подписчики восхищаются новой работой и голосами исполнителей, оставляют комплименты под видео.

Ранее свою новую работу «Скандал» представила Тина Кароль. Клип вызвал неоднозначную реакцию в сети.

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