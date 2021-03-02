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Шоу-бизнес

Над мужем Наташи Королевой посмеялись из-за схожести с известной певицей

2:33 3 марта 2021
Тарзан

Стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) в сети сравнили с известной американской певицей Сиарой. Фото из Instagram певицы опубликовал Telegram-канал" Кровавая барыня", который принадлежит российской журналистке Ксении Собчак.

Под снимком Сиары Собчак написала: «Тарзан уже не тот».

Сиара — полное имя Сиара Принцесс Харрис — американская певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса, модель. В 2004 году артистка выпустила дебютный альбом Goodies, который включал в себя три мировых хита: «Goodies», «1, 2 Step» и «Oh». Диск трижды получил статус платинового. В багаже исполнительницы есть несколько платиновых дисков. Среди наград Сиары имеются по три победы на премиях BET Awards, MTV Video Music Awards, MOBO Awards и одна «Грэмми». На сегодняшний день продажи альбомов певицы по всему миру составляют 23 миллиона экземпляров.

О Сергее Глушко в последнее время часто вспоминали СМИ в связи с его изменой Наташе Королевой. Стриптизер попал в довольно некрасивую ситуацию и ему пришлось публично оправдываться.

Сергей (Тарзан) Глушко является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией.

Фото Instagram /ciara, wikipedia.org/

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