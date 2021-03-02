Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, провокационной ролик которой недавно разгромили в сети, вновь сделала неоднозначную публикацию. Она разместила в Instagram свое фото в нижнем белье.

Наташа Королева заказала фотосессию для своей мамы, результаты которой она опубликовала.

«Она у меня если что-то задумала, то осуществит: „Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину“. Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо, доця!» — написала Людмила Порывай.

В комментариях автора поста активно поддерживают: «Не слушайте никого, вы шикарно выглядите», «Какая же вы молодец! И дочь ваша — умница! Так держать! Не читайте плохих комментариев, зачем? На вас приятно смотреть!«

Напомним, что мама Королевой устроила зажигательную вечеринку в честь своего 75-летия.

Фото из Instagram Людмилы Порывай

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