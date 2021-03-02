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Шоу-бизнес

Лобода впервые за долгое время выступила в Киеве

15:40 2 марта 2021
Светлана Лобода

Светлана Лобода, которая сейчас является судьей российского шоу «Голос. Дети», впервые за долгое время выступила в Киеве. Она зажгла на вечеринке в элитном отеле в центре столицы. Видео с вечеринки появились в социальных сетях гостей, а также Instagram-stories Лободы.

В частности, на странице пиарщика Николая Степанова опубликовано фото с сестрой Лободы Ксенией.

А также зажигательные танцы со Светланой.

Среди гостей мероприятия были замечены кумовья Лободы Юла и Анатолий Анатолич, дизайнер и друг певицы Бичолла Тетрадзе, телеведущая Полина Неня, дизайнер Лилия Литковская.

«Ты открыла весну и распустились тюльпаны. Спасибо. Это сюрприз-секрет и праздник одновременно», — написала Литковская у себя в сети.

Также Светлана Лобода побывала на студии звукозаписи у известного продюсера Вадима Лисицы. Ранее он рассказал о конфликтных ситуациях с певицей.

Фото Instagram.com/lobodaofficial

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