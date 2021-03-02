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Шоу-бизнес

Боржемская решила похвастаться сыном, но реакция поклонников оказалась неожиданной

18:45 2 марта 2021
Марина Боржемская

Бывшая супруга боксера Виктора Узелкова, тренер «Взвешенных и счастливых» Марина Боржемская, ранее ответившая, будет ли она участвовать в шоу «Холостячка», опубликовала в своем Instagram фото с сыном.

«Похожи? Говорят, если сын похож на маму, то это к счастью. А вы как считаете?» — спросила Марина Боржемская в посте.

Однако ответы многих фолловеров наверняка были неприятны ей. Подписчики увидели сходство сына не с Боржемской, а с ее бывшим мужем Узелковым: «Мене кажется, и сын и дочь — копии папы», «На Славу больше похож», «Не похожи», «Копия отца — не обманывайте себя».

Напомним, расставание Боржемской с Узелковым прошло очень болезненно, стороны продолжают конфликтовать. Так, Вячеслав Узелков утверждает, что жена препятствовала ему общаться с матерью.

Ранее сообщалось. что Боржемская объяснила, как справиться с «незапланированным» аппетитом.

Фото из Instagram Марины Боржемской

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