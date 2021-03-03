Снимок неэлегантно спящей в кресле у стилиста Ким Кардашьян стал вирусным в сети

В сети стал вирусным снимок Ким Кардашьян, уснувшей в кресле у своего стилиста Криса Эпплтона. В этот момент он работал с ее волосами. Фото не слишком элегантно разинувшей рот спящей звезды опубликовал в Instagram сам Эпплтон.

«Черт, я тебя ненавижу!!! Ты вымотал меня», — шутливо отреагировала на пост 40-летняя Ким, которая сейчас разводится со своим мужем Канье Уэстом.

Между тем подруга Ким Пэрис Хилтон назвала ее в комментариях «Спящей красавицей». Кто-то отметил, что у Ким четверо детей, поэтому ей такое простительно. А кто-то написал, что даже в таком виде она хороша — благо, уснула Кардашьян при полном макияже.

Многим фанатам настолько понравилось фото вырубившейся Ким, что они начали ставить его себе на аватарки.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Как вы смеете!»: Ким Кардашьян обрушилась на троллей, задевших ее семилетнюю дочь.



617

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter