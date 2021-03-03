27.77 / 27.99 33.32 / 33.73
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Снимок неэлегантно спящей в кресле у стилиста Ким Кардашьян стал вирусным в сети

9:18 3 марта 2021
Ким Кардашьян

В сети стал вирусным снимок Ким Кардашьян, уснувшей в кресле у своего стилиста Криса Эпплтона. В этот момент он работал с ее волосами. Фото не слишком элегантно разинувшей рот спящей звезды опубликовал в Instagram сам Эпплтон.

«Черт, я тебя ненавижу!!! Ты вымотал меня», — шутливо отреагировала на пост 40-летняя Ким, которая сейчас разводится со своим мужем Канье Уэстом.

Между тем подруга Ким Пэрис Хилтон назвала ее в комментариях «Спящей красавицей». Кто-то отметил, что у Ким четверо детей, поэтому ей такое простительно. А кто-то написал, что даже в таком виде она хороша — благо, уснула Кардашьян при полном макияже.

Многим фанатам настолько понравилось фото вырубившейся Ким, что они начали ставить его себе на аватарки.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Как вы смеете!»: Ким Кардашьян обрушилась на троллей, задевших ее семилетнюю дочь.

617

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Джеффри Скотт

Умер актер Джеффри Скотт, звезда культовых сериалов «Династия» и «Даллас»

горбачев

Лоб в лоб и с бокалом: Лайма Вайкуле «пьяным» фото поздравила Горбачева с юбилеем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер