Анна Седокова ответила «обидевшему» ее Галкину

Певица Анна Седокова, со скандалом покинувшая программу Максима Галкина, высказалась по поводу своего «обидчика». Она считает, что показанные эпизоды ее личной жизни о мужьях и детях, оскорбительны. Якобы ее приглашали в проект обсуждать не это.

Поступок Анны вызвал неоднозначную реакцию в сети и горячие споры. Одни пишут, что Анна поступила странно — на правду ведь не обижаются, у нее правда трое детей от разных мужчин. Другие считают обсуждение таких подробностей унизительным.

Седокова не желает «развозить» эту тему. Говорит, что свою позицию выразила поступком.

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла. И болото в комментариях разводить не нужно, не нравится — последовали моему примеру. Встали и вышли», — обратилась Седокова к подписчикам в Instagram, сопроводив публикацию фото в купальнике.

Напомним, Анна Седокова официально вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

Но уже появились слухи о проблемах в молодой семье. «Нам пора расстаться», — на эту тему заговорила Седокова в сети. На самом деле она ведет блог, в котором рассказывает женщинам, что не нужно терпеть унижения и оскорбления в отношениях.

Вот та самая программа, в которой обсуждались истории современных Золушек, оскорбившая Седокову.

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