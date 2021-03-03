Мать Наташи Королевой «прокляла» злых комментаторов
Людмила Порывай, 75-летняя мать певицы Наташи Королевой, ответила злым комментаторам, проклинающим ее за ролик в TikTok. Ответ Порывай разместила в своем Instagram.
«Этот tiktok — миллион просмотров и 2,000 комментариев, такие добрые люди пишут свои отзывы, вы не поверите, мы с доцей желаем всем, чтобы пожелания, которые вы от души нам шлете, осуществлялись и вашей жизни, так как вы этого заслуживаете! Хорошего настроения!» — написала Людмила Порывай.
@koroleva__star
Всем хорошего настроения !!! #мама #тикток #рек #топClap your hand — Andy Arthur Smith
Однако далеко не все подписчики разделяют ее восторг. В топах такие комментарии: «Мне одлное неприятна мама Королевой?», «Мама, да и дочка, идите на пенсию. Мама, а на вас смотреть простите, страшно!», «Мама на мистера Гринча похожа».
Напомним, мама Королевой отомстила завистникам, представ в нижнем белье.
Фото из Instagram Людмилы Порывай16
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