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Шоу-бизнес

«Берете пример с обезьян»: Ирину Федишин раскритиковали за вызывающий наряд

7:57 4 марта 2021
Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин, которая накануне выпустила песню с названием, повторяющим название трека Юлии Саниной (группа The Hardkiss), шокировала фолловеров откровенным нарядом на утреннем шоу телеканала «Интер».

Ирина выбрала короткое черное платье с полупрозрачным лифом, юбку которого прикрывал длинный «чехол» с разрезами. Акцент стилисты сделали на прическе — фолосы были подкручены и высоко подняты, чтобы подчеркнуть «лебединую» шею исполнительницы.

«Сегодня был еще один яркий день. И начался он с прямого эфира в программе «Ранок», — написала Федишин в комментариях под фото в студии.

Однако фаны не разделили оптимизма Ирины, указав ей на неподходящий, по их мнению, стиль для утреннего шоу.

«Не нравится такой имидж, раньше была скромнее, а сейчас берете пример с обезьян», — написала одна из подписчиц.

Впрочем, возможно, что к излишне смелому образу Федишин подтолкнуло недавнее участие в шоу «Маска», где она примерила яркий костюм Павы.

Фото Instagram Ирины Федишин

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