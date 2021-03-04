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Шоу-бизнес

«Мне 75. Бывает, все болит»: мать Наташи Королевой разоткровенничалась с подписчиками

12:31 4 марта 2021
Людмила Порывай

Живущая в Майями 75-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай считает себя человеком, который никогда не постареет. Такое признание она сделала в Instagram, опубликовав «натуральное» фото (напомним, ранее ее регулярно хейтили за самолюбование).

По словам женщины, она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, хотя звездная дочь регулярно ей это предлагала.

«А я отказалась, не хочу, у меня своя философия по этому поводу! Для меня внутренняя красота души важнее», — написала она, признавшись, что и у нее по утрам «все болит».

Также она дала совет тем, кто испытывает разочарование и усталость от жизни.

«Я беру себя в руки и заставлю пройти пять кругов вокруг дома! Сажусь за рояль, играю и пою! Заряжаю себя положительными эмоциями и мир мне отвечает взаимностью! Будьте добрее и жизнь ваша будет ярче и интереснее!!!», — гласит совет от знаменитости.

Напомним, ранее Наташа показала веселое видео с мамой из салона красоты.

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