«За с**ненький костюмчик целое состояние»: Сергея Лазарева шокировали цены

Российский певец Сергей Лазарев, который недавно победил в конкурсе «Танцы со звездами», отправился в Сочи кататься на лыжах/сноуборде. О своих впечатлениях от цен на горнолыжные костюмы он сообщил в сториз Instagram.

«Мы тут вышли пройтись по магазинам для того, чтобы купить снаряжение какое-то. И хочется сказать, что лучше бы не ходили. Потому что надо оставить целое состоянии, чтобы купить какой-то с**ненький костюмчик для горнолыжного спуска. Короче, вообще жесть, грусть-печаль. Неунывающие децибелы стали немножко унывающими», — поделился Сергей Лазарев.

Как сообщалось ранее, мама Наташи Королевой призналась подписчикам, что ее серьезно беспокоит состояние здоровья, но она никогда не постареет.

Фото из Instagram Сергея Лазарева

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