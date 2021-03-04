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Шоу-бизнес

Виктория Булитко превратила свой герпес в «оружие»

15:13 4 марта 2021
Булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко не только не зацикливается на проблемах веса, но и не унывает, когда возникают какие-нибудь неприятные моменты с внешностью. Недавно актриса показала, как борется с герпесом, пошутив, что герпес ей друг и с ним ей ничего не страшно.

Видео из машины девушка опубликовала в Instagram Stories. Ролик сопровождается музыкой и веселым слоненком.

Напомним, скоро зрители увидят Булитко в новом амплуа. Актриса в вечернем шоу «Dizel Night» примерит образ роковой женщины — певицы Елизаветы Блудовой. Зрителей «Dizel Night» Елизавета Блудова будет радовать песнями о нелегкой женской судьбе, которые Виктория пишет вместе с авторами «Дизель Студио».

Фото instagram.com/bulitka/

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