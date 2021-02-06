27.72 / 27.92 33.10 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лучше брать на три размера больше: звезда "Дизель-шоу" Булитко поделилась лайфхаком, как можно не следить за фигурой

14:10 6 февраля 2021
Булитко

Актриса «Дизель-шоу» Виктория Булитко, которая ранее рассказывала о проблемах с весом, во время отдыха на пляже прикрылась полотенцем с изображением фигуры в бикини.

«Чтобы не следить за фигурой, можно просто купить такое полотенечко», — сообщила артистка, нарвавшись на комментарий. что нужно брать на три размера больше.

Поклонники считают, что Булитко совсем не нужен такой антураж. У актрисы отличная фигура и она прекрасно выглядит.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за старта программ «Дизель-шоу» на российском телевидении. По этому поводу руководитель проекта Егор Крутоголов сообщил, уточнил, что «Дизель-шоу» не давало и не собирается давать концерты в России. А отснятые программы студия передает телеканалу, который сам распоряжается контентом, не ставя в известность производителя шоу.

Фото Instagram/bulitka

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Маленькая принцесса-златовласка: Лиза Галкина озаботилась спасением животных на Земле

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун

Экс-"холостяк" Макс Михайлюк и модель Дарья Хлыстун объявили, что скоро станут родителями

Королева с мамой

Наташа Королева втянула мать в неприличную песню

Анна Кошмал

"Невозможно отвести взгляд": звезда "Сватов" очаровала поклонников, забыв надеть белье под просвечивающее платье

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер