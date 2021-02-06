Лучше брать на три размера больше: звезда "Дизель-шоу" Булитко поделилась лайфхаком, как можно не следить за фигурой

Актриса «Дизель-шоу» Виктория Булитко, которая ранее рассказывала о проблемах с весом, во время отдыха на пляже прикрылась полотенцем с изображением фигуры в бикини.

«Чтобы не следить за фигурой, можно просто купить такое полотенечко», — сообщила артистка, нарвавшись на комментарий. что нужно брать на три размера больше.

Поклонники считают, что Булитко совсем не нужен такой антураж. У актрисы отличная фигура и она прекрасно выглядит.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за старта программ «Дизель-шоу» на российском телевидении. По этому поводу руководитель проекта Егор Крутоголов сообщил, уточнил, что «Дизель-шоу» не давало и не собирается давать концерты в России. А отснятые программы студия передает телеканалу, который сам распоряжается контентом, не ставя в известность производителя шоу.

Фото Instagram/bulitka

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