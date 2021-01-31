28.04 / 28.21 33.79 / 34.19
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Не называйте меня «запроданцем»: руководитель "Дизель-студио" Крутоголов объяснил ситуацию с переходом шоу на росТВ

7:58 31 января 2021
Крутоголов

В субботу, 30 января, руководитель проекта «Дизель-шоу» Егор Крутоголов прокомментировал переход программы на российское телевидение. Как известно, с февраля юмористическую программу начнут показывать на российском телеканале «Че!», входящем в медиагруппу «друзей Путина».

Посвященный этому пост Егор опубликовал на своей странице в Facebook.

Крутоголов отметил, что авторские права на отснятые концерты «Дизель-шоу» студия передает телеканалу. По договору, канал сам распоряжается контентом, не ставя в известность производителя шоу. Поэтому телеканал решает, что и когда показывать зрителям.

Артист также уточнил, что «Дизель-шоу» не давало и не собирается давать концерты в России.

Он считает, что грязными вбросами на его проект грешат конкуренты, которые выбивают себе место на украинском телевидении.

«…я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3 млн $, что я веду переговоры с различными политсилами (видать, торгуюсь) и т. д., но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожевывая. Следите за своим рационом и не называйте меня „сукой“ и „запроданцем“, не разобравшись в вопросе даже на 1%», — пишет шоумен.

Напомним, телеведущий Игорь Кондратюк резко осудил руководство сделки проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», находящимся под украинскими санкциями. Продюсер считает, что контакты с РФ должны быть запрещены на уровне государства из-за оккупации Крыма и развязывании войны на Донбассе.




34

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Семейство Крутоголовых

"Мертвый месяц": руководитель перебирающегося на росТВ "Дизель шоу" рассказал, как провел январь

Ирина Билык и Юрий Никитин

Не Дикусар и не Коляденко: Билык призналась в чувствах к одному из бывших мужей

Ведущая после перелома

Скрюченная с тросточкой: Кудрявцева встретила Лазарева в необычном виде

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер