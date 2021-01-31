Не называйте меня «запроданцем»: руководитель "Дизель-студио" Крутоголов объяснил ситуацию с переходом шоу на росТВ

В субботу, 30 января, руководитель проекта «Дизель-шоу» Егор Крутоголов прокомментировал переход программы на российское телевидение. Как известно, с февраля юмористическую программу начнут показывать на российском телеканале «Че!», входящем в медиагруппу «друзей Путина».

Посвященный этому пост Егор опубликовал на своей странице в Facebook.

Крутоголов отметил, что авторские права на отснятые концерты «Дизель-шоу» студия передает телеканалу. По договору, канал сам распоряжается контентом, не ставя в известность производителя шоу. Поэтому телеканал решает, что и когда показывать зрителям.

Артист также уточнил, что «Дизель-шоу» не давало и не собирается давать концерты в России.

Он считает, что грязными вбросами на его проект грешат конкуренты, которые выбивают себе место на украинском телевидении.

«…я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3 млн $, что я веду переговоры с различными политсилами (видать, торгуюсь) и т. д. , но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожевывая. Следите за своим рационом и не называйте меня „сукой“ и „запроданцем“, не разобравшись в вопросе даже на 1%», — пишет шоумен.



Напомним, телеведущий Игорь Кондратюк резко осудил руководство сделки проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», находящимся под украинскими санкциями. Продюсер считает, что контакты с РФ должны быть запрещены на уровне государства из-за оккупации Крыма и развязывании войны на Донбассе.











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