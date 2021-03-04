Тарас Цымбалюк «засветился» с любимой на экзотическом острове
Украинский актер Тарас Цимбалюк, который активно снимается не только в кино, но и в комиксах и различных шоу, отправился вместе со своей невестой Тиной Антоненко в Индонезию.
Пара устроила себе отдых на Бали, которое Тарас назвал местом силы и мощной энергии. Артист опубликовал в сети яркие снимки с острова.
«Первое длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться… Я обожаю Европу, по-своему интересна Африка, но остров Бали — это точное попадание в цель нашего идеального отдыха», — написал артист.
Фолловеры похвали яркие фото и пожелали паре отличного отдыха.
Напомним, недавно Цымбалюк показал эротическую фотосессию с любимой.
Фото Instagram/taras.tsymbaliuk177
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