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Шоу-бизнес

Тарас Цымбалюк «засветился» с любимой на экзотическом острове

16:45 4 марта 2021
Цымбалюк

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который активно снимается не только в кино, но и в комиксах и различных шоу, отправился вместе со своей невестой Тиной Антоненко в Индонезию.

Пара устроила себе отдых на Бали, которое Тарас назвал местом силы и мощной энергии. Артист опубликовал в сети яркие снимки с острова.

«Первое длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться… Я обожаю Европу, по-своему интересна Африка, но остров Бали — это точное попадание в цель нашего идеального отдыха», — написал артист.

Фолловеры похвали яркие фото и пожелали паре отличного отдыха.

Напомним, недавно Цымбалюк показал эротическую фотосессию с любимой.

Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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