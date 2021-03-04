Яма нашел рай в Мексике

Телеведущий и танцор Влад Яма, недавно посещавший американский зоопарк в Майами, показал свежие фото из соседней Мексики.

Хореограф отдыхает на модном курорте Тулум, недалеко от которого находятся пирамиды майя.

«Если рай существует, он точно похож на это место», — написал Яма, сидя на берегу океана.

Напомним, Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Лионом активно отдыхали в США. Семья вернулась в Киев в конце февраля и сразу же начались проблемы. Даже выехать из аэропорта не удалось без инцидента — таксист мошенник долго морочил голову, а потом отменил поездку. После этого хореограф указал контакты недобросовестного водителя, чтобы друзья обходили того стороной.

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