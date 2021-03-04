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Шоу-бизнес

Никитин признался, зачем развалил «НеАнгелов»

18:00 4 марта 2021
Никитин и «НеАнгелы»

Проект «НеАнгелы», просуществовавший в украинском шоу-бизнесе 15 лет, распался. Инициатором стал музыкальный продюсер Юрий Никитин. Именно он полгода назад впервые предложил Славе Каминской и Виктории Смеюхе сольный формат, передает «24 канал».

Продюсер отметил, что девушки все время растут и переход из дуэтного формата в формат сольных карьер — это абсолютно закономерная история.

Кроме того, по словам Никитина, у участниц достаточно напряженные отношения, что также делает невозможным дальнейшее развитие дуэта.

Как выяснилось, Юрий Никитин продолжит сотрудничать со Славой Каминской и Викторией Смеюхой. Новых песен, клипов, альбомов и концертов сторонникам ждать не стоит, но весь репертуар артистки будут исполнять на корпоративах и закрытых вечеринках.

Поклонники сожалеют о том, что дуэт распался. В частности, об этом написала певица Оля Полякова. Ее коллега Злата Огневич считает, что группа еще будет занимать лидирующие позиции в плейлистах.

Напомним, недавно в эфире утреннего шоу на телеканале «1+1» Слава Каминская дала понять, что совсем скоро зрители увидят ее в новом сольном проекте. Каминская также намекнула на возможный второй брак, но имени своего избранника не назвала.

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