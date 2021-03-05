«Вдовой взял, вдовой оставишь»: Садальский посмеялся над Алибасовым

Ситуацию с отказом суда расторгнуть брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировал известный российский актер и блогер Станислав Садальский.

«Обожаемая мной Лида, женщина принципиальная‼️ Вдовой взял, вдовой оставишь… Никто, не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы не вышла у них ссора, мать родную и то не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна божья и от всех глаз чужих должна быть закрыта, чтобы там не произошло», — написал Садальский в Instagram.

При этом артист добавил, что Андрею Малахову «уже поступила заявка на участие в передаче». Правда, он не уточнил, от какой стороны попросились в телеэфир.

Алибасов и Федосеева-Шукшина состоят в браке с ноября 2018 года. В августе продюсер подал на развод. По его словам, это было необходимо, чтобы его «не пытались убить», так как в случае его смерти половина имущества отойдет жене.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин ранее объяснил, что отношения супругов ухудшились из-за квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу. Алибасов продал ее своему помощнику, чтобы получить средства на лечение. Позднее женщина потребовала вернуть ей жилье.

Недавно Садальский резко высказался о своей партнерше по спектаклям актрисе Татьяне Васильевой. По его словам, Васильева ничего не понимает в соцсетях, ее круг интересов на уровне сплетен, а радикальные политические заявления делает исключительно за деньги.

Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото rbc.ru/

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