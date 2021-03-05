Алла Пугачева с нежными словами забраковала два портрета мужа

Популярный юморист Максим Галкин, недавно удививший поклонников необычным клипом, опубликовал Instagram несколько свежих фото и поинтересовался, какой снимок лучше.

На одном фото Галкин предстал с растрепанными волосами и грозным выражением лица. На другом — артист смеется, закрыв глаза. Еще на одной фотографии артист что-то говорит, показывая пальцем. На завершающем кадре Галкин улыбается, поправляя прическу.

Подписчики предлагали разные варианты лучших фото. Супруге юмориста Алле Пугачевой не очень понравились первое и третье фото. Она написала: «2 и 4. Мой любимый». На что Галкин ответил: «Спасибо, любимая!»

Как известно, Максим Галкин любит фотографировать своих близких. Он часто публикует в сети фото и видео двойняшек Лизы и Гарри. Много снимков есть в архиве и самой Аллы Борисовны. Недавно поклонники вспомнили о фото, сделанном во время отдыха в Латвии. Особый восторг у них вызвал тот факт, что Максим делал фото тайком, а Пугачева специально не готовилась к съемке.

Фото Instagram/maxgalkinru

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