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Шоу-бизнес

Саливанчук на авто «подрезала» пешехода и выкрутилась из ситуации

9:31 5 марта 2021
Саливанчук

Украинская актриса Анна Саливанчук, получившая недавно штраф за поездку на машине без автономеров, снова оказалась в нештатной ситуации на дороге.

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» рассказала, как не смогла объехать яму на трассе и подрезала пешехода. Актриса остановилась чуть дальше и обратилась к девушке со словами:«Девушка, вы безумно красивая! Простите. Иногда пешеходу легче перейти дорогу, нежели машине остановиться.»

Девушка, забыв о неприятном инциденте, поблагодарила актрису за комплимент, сказав, что та подняла ей настроение.

Напомним, Анна Саливанчук пропустила 12-й сезон «Однажды под Полтавой». Ее Верунчик появится уже в 13-м, летнем, сезоне популярного сериала. Решение было принято, чтобы не рисковать здоровьем актрисы и не срывать съемки, которые продолжались по 12 часов в сутки.

Фото instagram.com/salivanchuk.anna/

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Саливанчук на авто «подрезала» пешехода и выкрутилась из ситуации

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