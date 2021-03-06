«Люблю тебя»: Макс Барских трогательно обратился к своей самой любимой женщине

Популярный украинский певец Макс Барских опубликовал в Instagram снимок, который произвел фурор среди его подписчиков.

Многие из них даже не подозревали, что у 30-летнего музыканта очень молодая и красивая мама.

Фото вместе с близким человеком Макс Барских разместил в связи с прекрасным поводом — у его мамы Лилии Бортник накануне был день рождения.

«Сегодня день рождения у мамулечки. Люблю тебя», — подписал Макс Барских совместное фото с мамой.

Со снимка смотрит миловидная блондинка, которая очень впечатлила подписчиков своего звездного сына.

«Какая мамочка красивая и молодая! С днем рождения!», «Мама — это святое. С днем рождения мамочку. Счастья, здоровья и всех земных благ», «Спасибо такой прекрасной маме за такого талантливого и флюидного сына. Всех благ», — поздравили Лилию Бортник поклонники Макса Барских.

В свою очередь, мама певца в своем Instagram также написала пост, из которого можно сделать вывод, что отмечала она свой день рождения в одном из ресторанов Херсона.

"Мой лучший день рождения, когда мои детки рядом, спасибо вам мои родные", - написала мама певца.

На праздничном ужине присутствовали сам Макс Барских, его старшая сестра (она удивительно похожа на маму), и брат с женой.

Напомним, ранее уникальные фото своей знаменитой матери, отмечающей «золотую» свадьбу, показала украинская певица Тоня Матвиенко.

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