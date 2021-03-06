Клин клином: «худышка» Тина Кароль рассказала, как ей удалось похудеть до 56 кг

Во время съемок нашумевшего клипа на песню «Скандал» Тина Кароль вновь поразила поклонников своими формами, о секрете достижения которых рассказала во время общения с участниками клуба FanTina.

По ее словам, для достижения результата (вес звезды сейчас составляет 56 кг) ей пришлось перестроить организм, вогнав его в «кетоз».

«Клин клином — необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как „кетоз“. Необходимо вогнать в него свой организм», — сказала она.

В настоящее время кетоз используется в модной диете Дюкана, хотя и не безопасен для здоровья. Метод состоит в ограничении употребления углеводов и на увеличении количества потребляемых жиров. В результате организму приходится искать способы добывать энергию из жира, расщепляя его.

Напомним, раскованный образ певицы в клипе «Скандал» едва не стоил ей серьезной травмы.

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