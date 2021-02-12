«Пусть Полякова подавится»: «скандальная» Тина Кароль поразила растяжкой

Певица Тина Кароль, которой недавно пришлось отвечать на нелицеприятные высказывания своей коллеги Оли Поляковой, опубликовала в Instagram тизер на свой новый клип «Скандал».

«Освободимся от собственных преград? В этой песни я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах», — так певица презентовала премьеру.

На канале YouTube клип меньше, чем за сутки, набрал более 37 тысяч просмотров.

Фанаты с восторгом прокомментировали новую работу Кароль. Они отметили, что Тина заметно похудела, изменила имидж. Ей идет новый образ. Песня получилась чувственной. Считают, что ее обидчица Полякова «теперь должна подавиться своими словами».

Напомним, Полякова в шоу «Маска» назвала Тину Кароль «плакальщицей на похоронах». Конфликт между певицами пришлось улаживать организаторам проекта.

Телевизионщики принесли извинения Тине Кароль, фразу Поляковой назвали недоразумением и заверили, что Тину всегда с радостью ждут в эфире.

Между тем, сама Кароль назвала конфликт с Поляковой «дном, которое не стоит пробивать». Артистка больше не хочет, чтобы поднималась эта тема. Кароль, в отличие от своей коллеги, предпочитает «сеять добро».

Фото Instagram/tina_karol

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