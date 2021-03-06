27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Такой талии нет и в Италии»: Оля Полякова в «леопардовом» мини-платье кокетливо покрутила бедрами в TikTok

20:56 6 марта 2021
Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова продолжает будоражить поклонников своими горячими телодвижениями, доказывая, что и в 37 лет женщина может находиться на пике своих физических возможностей.

Так, в субботу Оля опубликовала в своем TikTok два свежих видео, на которых предстала в кокетливом образе с идеально выпрямленными локонами и ярким макияжем. Характерный образ артистка дополнила «пятнистым» мини-платьем леопардовой расцветки с V-образным вырезом на груди.

Полякова лихо пустилась в пляс, делая активные жесты руками и прихлопывая своим танцевальным движениям, а в какой-то момент даже повернулась к камере спиной, энергично повертев ягодицами.

«Отшлёпала» и «Такой талии нет и в Италии», — подписала Оля клипы.

Несмотря на то, что «Поп-дива украинской сцены» завела аккаунт в TikTok сравнительно недавно, в нем уже больше 301 тысяч подписчиков. Вероятно, им всем нравится, что Оля не боится показать себя на видео веселой и смешной, подтрунивая сама над собой.

Вот и новые клипы они восприняли «на ура», назвав Олю «крашихой» и отметив, что «возраст ее не берет».

Напомним, TikTok активно покоряет и старшая дочь певицы Маша.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Лиза Галкина

«С мамулечкой»: Лиза Галкина восхитила поклонников шикарными волосами

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем

Мурат и Лилия

Так просто Мурата не отдаст: «любовница» экс-супруга Ани Лорак стремительно экспериментирует со своей внешностью

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер