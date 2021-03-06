«Такой талии нет и в Италии»: Оля Полякова в «леопардовом» мини-платье кокетливо покрутила бедрами в TikTok

Украинская певица Оля Полякова продолжает будоражить поклонников своими горячими телодвижениями, доказывая, что и в 37 лет женщина может находиться на пике своих физических возможностей.

Так, в субботу Оля опубликовала в своем TikTok два свежих видео, на которых предстала в кокетливом образе с идеально выпрямленными локонами и ярким макияжем. Характерный образ артистка дополнила «пятнистым» мини-платьем леопардовой расцветки с V-образным вырезом на груди.

Полякова лихо пустилась в пляс, делая активные жесты руками и прихлопывая своим танцевальным движениям, а в какой-то момент даже повернулась к камере спиной, энергично повертев ягодицами.

«Отшлёпала» и «Такой талии нет и в Италии», — подписала Оля клипы.

Несмотря на то, что «Поп-дива украинской сцены» завела аккаунт в TikTok сравнительно недавно, в нем уже больше 301 тысяч подписчиков. Вероятно, им всем нравится, что Оля не боится показать себя на видео веселой и смешной, подтрунивая сама над собой.

Вот и новые клипы они восприняли «на ура», назвав Олю «крашихой» и отметив, что «возраст ее не берет».

Напомним, TikTok активно покоряет и старшая дочь певицы Маша.

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